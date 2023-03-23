В Курске пройдут семейные соревнования по настольным играм

Участие в мероприятии бесплатное Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стартовала регистрация на семейные соревнования по настольным играм.

Состязания пройдут 26 марта на базе ТРЦ «Манеж» (ул. Щепкина 4б), в развлекательном центре «Галактика».

При себе участникам необходимо иметь сменную обувь. Организаторы рекомендуют надевать легкую одежду и взять с собой воду.

Время начала соревнований:

10:00–10:15 – регистрация команд с детьми в возрасте пяти-семи лет.

10:15 – начало соревнований.

11:15–11:30 – регистрация команд с детьми в возрасте восьми-девяти лет.

11:30 – начало соревнований.

12:45-13:00 – регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет.

13:00 – начало соревнований.

Состязания будут проходить в командном зачете (команда - родитель + ребенок).

Награждение победителей и призеров состоится сразу после мероприятия.

Для участия необходимо пройти по ссылке и заполнить гугл-форму.

Участие в спартакиаде бесплатное.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlJpQ2EIiYQ6qT30cqwNYVcP0xB-57FQnrLVQnlEDikpLOQ/viewform