Курян просят сообщать о ямах на дорогах

Работы будут осуществляться с учетом обращений автомобилистов и пешеходов, сказали в мэрии Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске идут работы по ямочному ремонту с использованием литой асфальтобетонной смеси.

Они уже ведутся на улицах Запольной, на Красном Октябре, 1-й Пушкарной, Карла Маркса, Мирной, Челюскинцев, Малых, Верхней Луговой, Невского, Чайковского, Энгельса, 50 лет Октября, Блинова, Льва Толстого и на других наиболее аварийно-опасных участках, сообщили в мэрии.

С 1 апреля асфальтобетонные заводы готовы к выпуску горячей асфальтобетонной смеси для проведения ямочного ремонта на автодорогах. Работы будут осуществляться поэтапно, с учетом обращений автомобилистов и пешеходов.

О наиболее проблемных участках дорожного полотна можно сообщить на электронную почту комитета дорожного хозяйства Курска roads-kursk@yandex.ru.

Ямочный ремонт не будет осуществляться на улицах, которые будут отремонтированы по БКД в этом году и которые находятся на гарантийном обслуживании, отметили в мэрии.