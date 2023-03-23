В Курске прошел конкурс «Юный санинструктор»

Участвовали 30 команд Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги конкурса «Юный санинструктор».

Дворцом пионеров и школьников в рамках реализации городской воспитательной программы «Патриот» на базе КГМУ проведен конкурс по медицинской подготовке «Юный санинструктор».

В мероприятии приняли участие 30 команд из 26 образовательных организаций. Программа конкурса включала отработку практических навыков оказания доврачебной помощи и теоретический блок.

По итогам конкурса первое место заняла команда школы № 10;

второе место – команды школ № 49, 42, 50;

третье место – команды школ № 22 и 49 (вторая команда), гимназии № 4, Дворца пионеров и школьников.