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НовостиОбщество23 марта 2023 7:39

В Курске прошел конкурс «Юный санинструктор»

В мероприятии приняли участие 26 школ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Участвовали 30 команд

Участвовали 30 команд

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги конкурса «Юный санинструктор».

Дворцом пионеров и школьников в рамках реализации городской воспитательной программы «Патриот» на базе КГМУ проведен конкурс по медицинской подготовке «Юный санинструктор».

В мероприятии приняли участие 30 команд из 26 образовательных организаций. Программа конкурса включала отработку практических навыков оказания доврачебной помощи и теоретический блок.

По итогам конкурса первое место заняла команда школы № 10;

второе место – команды школ № 49, 42, 50;

третье место – команды школ № 22 и 49 (вторая команда), гимназии № 4, Дворца пионеров и школьников.