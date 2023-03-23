В Курске презентуют очередной том "Книги памяти"

В 19-й том «Книги памяти» Курской области вошли списки более 2800 советских солдат Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 марта в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится презентация 19-го тома «Книги памяти» Курской области в рамках историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля».

В 19-й том «Книги памяти» Курской области вошли списки более 2800 советских солдат, захороненных в регионе, почти 200 курян, не вернувшихся с войны, свыше 4000 вернувшихся, более 5,5 тысячи курян, призванных на фронт. Также опубликованы учётные карточки 13 захоронений времен Великой Отечественной войны, расположенных в нашем регионе, и сведения о 30 братских могилах мирных жителей, уничтоженных оккупантами в 1941-43 гг.

Присутствующим представят выставку предметов снаряжения, обмундирования и личных вещей участников Великой Отечественной войны «Без срока давности», найденных в результате проведенных поисковых работ членами поискового отряда «Курская земля» Курской областной молодежной патриотической общественной организации центра «Поиск».

Книжно-иллюстративная экспозиция «Память сквозь года» ознакомит с изданиями писателей-фронтовиков о Великой Отечественной войне из фонда Централизованной системы библиотек Курска.