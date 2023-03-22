В 2022 году в Курской области объем строительных работ вырос почти на 10%

Мероприятие прошло в облДуме Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 марта состоялось совместное заседание постоянных комитетов Курской областной Думы с участием заместителей губернатора и руководителей профильных структур регионального правительства. Обсуждались итоги работы исполнительной власти в 2022 году, о которых вскоре предстоит отчитаться главе региона Роману Старовойту.

Соответствующий вопрос внесен в повестку 19-го заседания Думы, назначенного на 30 марта. Вице-губернаторы и руководители профильных министерств подготовили информацию по основным разделам и по вопросам, возникшим у депутатов.

Особое внимание парламентариев было приковано к социальному блоку. В частности, к сфере здравоохранения. Вопросы касались модернизации лечебных учреждений, доступности медицинских услуг и обеспечения кадрами. Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий рассказал о том, как решаются имеющиеся проблемы в сложных экономических условиях.

Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» в 2022 году составило 17,9 млрд. рублей. На модернизацию первичного звена было направлено 1,9 млрд. Построены 27 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики; выполнен капитальный ремонт пяти поликлиник, пяти ФАПов и двух отделений; приобретено десять единиц медицинского оборудования и 36 автомобилей.

Обсуждалась ситуация на рынке труда региона. К началу года численность зарегистрированных безработных по официальным данным снизилась на 1 249 человек и составила 2 427 жителей области. При этом по информации чиновников на крупных и средних предприятиях создано около 4,8 тысяч рабочих мест.

О работе строительного комплекса рассказал заместитель главы региона Роман Денисов. Объем работ вырос на 9,7% и составил 141,5 млрд. рублей. Введено 553,6 тыс. кв. метров жилья.

Вице-губернатор Алексей Дедов проинформировал депутатов об обеспечении населения качественной питьевой водой. На эти цели в прошлом году в регионе потратили 213,7 млн. рублей. Выполнены работы на семи объектах; реконструировано 15,6 км ветхих водопроводных сетей, одна водозаборная скважина, пять подземных насосных станций и четыре водонапорных башни.