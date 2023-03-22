В Курской области работает "горячая линия" по вопросам профилактики туберкулеза

Специалисты ответят на вопросы о профилактике этого заболевания Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области организована горячая линия по вопросам профилактики туберкулеза.

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта, Управление Роспотребнадзора по Курской области объявляет о старте тематической горячей линии. Специалисты ответят на вопросы о профилактике данного заболевания.

Звонки принимаются по 30 марта в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам:

- в центральном аппарате Управления в Курске 8(4712)58-71-86, 54-59-43;

в территориальных отделах:

- в Железногорске 8(471-48)2-46-49;

- Льгове 8(47140) 2-14-88;

- Судже 8(47143) 2-16-38;

- Щиграх 8(47145) 4-39-65.

Кроме того, можно также обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме, по телефону 8-800-555-49-43.