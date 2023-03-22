В Курске разыскивают водителя, который сбил женщину на ПЛК

Очевидцев просят позвонить в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 21 марта примерно в 21:10 в районе дома № 2/3 по проспекту Ленинского Комсомола в Курске.

Неизвестный водитель на неустановленном транспорте ехал по проспекту Ленинского Комсомола в направлении Льговского Поворота.

- По предварительным данным он сбил здесь 33-летнюю женщину-пешехода. Она получила ранения и была доставлена в больницу, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всех очевидцев данного ДТП просьба связаться с дежурной частью УГИБДД УМВД России по Курской области по тел. 36-70-01 или позвонить по номеру 112.