22 марта на Курской биофабрике пройдут учения

Автомобилистов просят уступать дорогу спецтехнике
Фото: Светлана ВОЛКОВА
22 марта с 15.00 до 17.00 на Курской биофабрике, расположенной на улице Степана Разина, 5 в Курске пройдут тренировочные пожарно-тактические учения. Об этом рассказали в администрации региона.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Курской области, из разных частей города будет двигаться пожарно-спасательная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.
Просьба к участникам дорожного движения соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.