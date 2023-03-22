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НовостиПолитика22 марта 2023 8:36

22 марта на Курской биофабрике пройдут учения

Пожарно-спасательная техника будет двигаться с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками
Ольга ДАНИЛОВА
Автомобилистов просят уступать дорогу спецтехнике

Автомобилистов просят уступать дорогу спецтехнике

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 марта с 15.00 до 17.00 на Курской биофабрике, расположенной на улице Степана Разина, 5 в Курске пройдут тренировочные пожарно-тактические учения. Об этом рассказали в администрации региона.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Курской области, из разных частей города будет двигаться пожарно-спасательная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Просьба к участникам дорожного движения соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.