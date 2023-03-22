Под Курском нашли 119 артснарядов

21 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны вблизи села Пены Беловского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный ВОП времен ВОВ: зенитные артиллерийские снаряды 20 мм – 119 штук, были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщает МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.