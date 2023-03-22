Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика22 марта 2023 7:15

Пособие по уходу за ребенком получают более пяти тысяч курян

В марте его минимальный размер проиндексировали
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Пособие назначается в размере 40% от среднего заработка

Пособие назначается в размере 40% от среднего заработка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области в марте проиндексировало на 11,9% минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

- В Курской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 5 164 человека, из них минимальный размер начисляют 2 037 родителям, – рассказала управляющий ОСФР по Курской области Жанна Демьяненко.

С марта выплата данного пособия осуществляется 8-го числа каждого нового месяца. Деньги будут поступать родителям в текущем месяце за предыдущий: например, в марте была зачислена выплата за февраль, а в апреле поступит за март.

С 1 февраля 2023 года минимальный размер пособия составляет 8 591,47 рубля, максимальный — 33 281,80 рубля. За пособием могут обратиться мать, отец и другие законные представители детей, при этом оно выплачивается только тому, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Пособие назначается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера.