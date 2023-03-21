Курян приглашают на киноквартирник

Встреча - 22 марта в 19:00 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первый весенний Киноквартирник на Зеленой пройдет в Курске уже совсем скоро!

В марте курян приглашают посмотреть фильм советско-японского производства «Мелодии белой ночи» (1976), режиссеров Сергей Соловьев и Киеси Нисимура. А перед показом молодой автор-исполнитель Алиса Ефремова познакомит зрителей со своим творчеством и исполнит песни под гитару.

Картина перенесет в удивительное время ленинградских белых ночей, где происходит встреча японской пианистки и русского композитора. Но миг счастья оказался таким же коротким, как и северное лето. Лишь через год судьба снова подарила им свидание, на этот раз в японском городе Киото...

Как обычно, атмосферу вечера дополнят звуки винила и ароматный чай с печеньем

Встреча - 22 марта в 19:00!

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Запись на мероприятие - по телефону 52-98-20.