Курянка оформила кредит на знакомую

Обвиняемая вернула сумму ущерба Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по Курску окончил расследование уголовного дела по ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру».

Обвиняемой признана 44-летняя жительница Курска - продавец в одном из магазинов. Без ведома своей коллеги, она воспользовалась ее данными, чтобы войти в банковскую систему. В программе была возможность оформления займов для покупки товара магазина.

- Женщина воспользовалась этим. Получив копию паспорта постороннего, ничего не подозревающего человека, она оформила на него кредит. Деньги перевела на счет своей знакомой. Та в свою очередь, распорядилась средствами по собственному усмотрению. Несколько месяцев она вносила ежемесячные взносы по займу, а после прекратила это делать, - рассказали в полиции.

Человек, на имя которого оформили кредит, узнал об этом случайно, когда при проверке персональной информации увидел долговые обязательства перед банком, услугами которого не пользовался.

Все обстоятельства преступления были установлены следствием совместно с УФСБ России по Курской области в результате проведения специальных технических мероприятий.

В ходе следственных действий были проведены различные экспертизы, в том числе компьютерные, собраны доказательства вины подозреваемой.

Следствием приняты меры по возмещению ущерба потерпевшей стороне. В ходе предварительного расследования обвиняемая вернула сумму ущерба.

Уголовное дело по ст. 274.1 УК РФ направили в суд для рассмотрения по существу.