В Курской области проходят учебные стрельбы

Стрельбы проводит погранслужба Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Сотрудники пограничной службы ФСБ России проводят учебные стрельбы на одном из специальных полигонов Рыльского района. Прошу жителей не волноваться, - сообщил 21 марта глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

Окончание учений - 17.00., добавил глава района.

Ранее КП сообщала, что ВСУ 20 марта обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области - Гуево и Горналь.

- Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи. Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

19 марта ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области. Об этом также сообщил глава региона Роман Старовойт. Под огнем оказались село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал.