В Курске стартовала акция "Школьные каникулы"

Акцию проводят для обеспечения безопасности детей на дорогах Фото: Даниил НАЙХИН

Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Школьные каникулы» по 1 апреля для повышения культуры участников дорожного движения и обеспечения безопасности детей на дорогах.

В ходе мероприятия родители будут проинформированы об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также об использовании световозвращающих элементов на одежде.

По сообщению ГИБДД, во время школьных каникул будет усилен контроль ПДД РФ в местах массового скопления детей и подростков и обеспечен контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе школьных автобусов.

В общеобразовательных учреждениях региона пройдут мероприятия и инструктажи по изучению правил дорожного движения, соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях и среди владельцев индивидуальных транспортных средств, сообщили в ГИБДД региона.