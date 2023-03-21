Курский «Парк имени Н.А. Никитина» признали особо охраняемой территорией

На территории природного парка отмечено около 400 видов сосудистых растений Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске создана новая особо охраняемая природная территория – «Парк имени Н.А. Никитина». Природный парк состоит из двух участков-урочищ, расположенных на левом и правом берегах долины реки Погарщина вблизи Железногорского городского водохранилища. Общая площадь природной и рекреационной зоны составляет 165,43 га.

Цель создания особо охраняемой природной территории – охрана редких видов флоры и фауны Курской области. Всего здесь обитают представители 40 «краснокнижных» видов.

На территории природного парка отмечено около 400 видов сосудистых растений. В Красную книгу Курской области внесены ветреница лесная, два вида зубянок, хохлатка промежуточная и другие. Касатик безлистный внесен в Красную книгу РФ. Кроме того, в парке обнаружено 72 вида грибов и 35 видов лишайников. Из них 4 вида лишайников являются «краснокнижными».

Также в парке наблюдается более 100 позвоночных и около 400 видов беспозвоночных животных. Из них в Красную книгу Курской области внесено 23 вида, а черноголовый хохотун и жук-олень – в Красную книгу РФ.

Помимо уникальной природы, территория обладает большим потенциалом для отдыха, а также ландшафтной и эстетической ценностью.