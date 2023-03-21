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НовостиОбщество21 марта 2023 8:48

Курский «Парк имени Н.А. Никитина» признали особо охраняемой территорией

Здесь обитают представители 40 «краснокнижных» видов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На территории природного парка отмечено около 400 видов сосудистых растений

На территории природного парка отмечено около 400 видов сосудистых растений

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорске создана новая особо охраняемая природная территория – «Парк имени Н.А. Никитина». Природный парк состоит из двух участков-урочищ, расположенных на левом и правом берегах долины реки Погарщина вблизи Железногорского городского водохранилища. Общая площадь природной и рекреационной зоны составляет 165,43 га.

Цель создания особо охраняемой природной территории – охрана редких видов флоры и фауны Курской области. Всего здесь обитают представители 40 «краснокнижных» видов.

На территории природного парка отмечено около 400 видов сосудистых растений. В Красную книгу Курской области внесены ветреница лесная, два вида зубянок, хохлатка промежуточная и другие. Касатик безлистный внесен в Красную книгу РФ. Кроме того, в парке обнаружено 72 вида грибов и 35 видов лишайников. Из них 4 вида лишайников являются «краснокнижными».

Также в парке наблюдается более 100 позвоночных и около 400 видов беспозвоночных животных. Из них в Красную книгу Курской области внесено 23 вида, а черноголовый хохотун и жук-олень – в Красную книгу РФ.

Помимо уникальной природы, территория обладает большим потенциалом для отдыха, а также ландшафтной и эстетической ценностью.