В Курске собирают корм для животных

Присоединиться к акции можно до 15 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходит конкурс по сбору макулатуры и корма для животных.

Принять в нем участие могут общеобразовательные учреждения и детские сады Курска до 15 апреля этого года.

Для участия нужно передать в конкурсную комиссию заявку. Это можно сделать по адресу: Курск, ул. Большевиков, д. 29а, корпус 1, первый этаж, заранее позвонив по номеру 89038774620, либо в электронном виде (отсканированный документ, с подписью и печатью (при наличии)) на эл. почту bum.laika@yandex.ru

Далее надо сдать максимальное количество макулатуры (газеты, книги, журналы, бумага, архивы, картон и пр.) и продуктов питания для животных (крупы, корма, консервы, мокрые корма)

По итогам конкурса детсады и школы, собравшие больше всего макулатуры и корма, наградят, обещают организаторы - волонтеры проекта "Бумажная лайка".