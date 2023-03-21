21 марта стартует фестиваль «Книжная весна в Курске. Версия 2023»

Состоится ряд арт-программ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет ряд арт-программ в рамках фестиваля «Книжная весна в Курске. Версия 2023».

В 20-х числах марта в городских библиотеках состоится широкий спектр интерактивных мероприятий, которые станут яркими культурными событиями в жизни города. Для всех встреч подготовлены разнообразные тематические локации.

Мероприятия пройдут:

— 21 марта в 16.00 в библиотеке-филиале № 13 (ул. Бочарова, 6);

— 23 марта 13.30 в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова (ул. Октябрьская, 65);

— 23 марта в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2);

— 27 марта в 15.00 в Центральной городской библиотеке им Ф. А. Семенова (ул. К. Маркса, 23).

В рамках проводимых событий все желающие смогут встретиться с курским актерами, авторами и художниками. Посетить творческие выставки, театрализованные представления, тематические квесты, мастер-классы и многое другое.