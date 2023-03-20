Супруги из Курска помогают в Сирии пострадавшим от землетрясений

Курянин рассказал, что большая часть пациентов - дети Фото: предоставлено героем публикации.

На днях в Сирийскую Арабскую Республику с гуманитарной миссией прибыли представители Российского Красного Креста. В составе делегации десять человек – психологи, медики, специалисты по гуманитарной помощи. Среди них – двое медиков из Курской области.

О ситуации в пострадавших районах Сирии и работе российских медиков «Курской правде» рассказал исполнительный директор Курского отделения Российского Красного Креста, врач анестезиолог-реаниматолог областной больницы Алексей Гапонов:

– От Курской области здесь два человека – я и моя жена, врач акушер-гинеколог, онколог Анна Хижняк. Для нас это большая честь и большое доверие. Людей в миссию отбирали на основании прошлого опыта работы в Красном Кресте и за его пределами. Перед поездкой мы проходили обучение в Москве, организованное центральным аппаратом Российского Красного Креста и Международной Федерацией этой организации.

Нам рассказывали о политической обстановке в стране, правилах личной безопасности, культурных особенностях Сирии. В Латакии развернут мобильный пункт помощи РКК. Это большая пневмокаркасная надувная палатка площадью 40 квадратных метров. Она оснащена всем необходимым: электричеством, связью, кулерами с холодной и горячей водой, кондиционером, конвекторами и тепловыми подушками для комфортной температуры.

По словам Алексея, российские миссионеры работают в трех направлениях – выдача "гуманитарки", медицинская помощь, психосоциальная поддержка.