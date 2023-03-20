В Курске "управляйки" оштрафовали за неубранные дворы и надписи на фасадах

Растаявший снег обнажил неприглядное зрелище на окраинах города Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске продолжают мониторинг за состоянием дворов, сообщает мэрия.

Об этом рассказали в комитете ЖКХ города. Комиссия по мониторингу за состоянием объектов на прошлой неделе провела проверку в 70 дворах многоквартирных домов. Составлено около 20 актов о нарушениях, в основном это неубранные дворы и надписи на фасадах домов.

Весна пришла в Курск Фото: Даниил НАЙХИН

По заключению комиссии, наиболее активно в направлении уборки территорий работают такие управляющие компании, как: «Партнер», «ЖЭУ Волокно», «УК Курска», «Северная», «Альфа», «Своя квартира» и другие. Проблемными компаниями стали: ООО «Агат» и ООО «Проект «Честное ЖКХ».

Нередкая картина для города Фото: Даниил НАЙХИН

Помимо этого проводили работы по восстановлению наружного освещения.

Также выполнены работы по ремонту архитектурной подсветки колоннады в парке «Солянка» и восстановлению освещения на прилегающей к ней территории. Здесь заменили девять ламп и 50 метров провода, сказали в мэрии.