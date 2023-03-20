Под Курском «DAF» с полуприцепом насмерть сбил пешехода

Авария случилась поздно вечером Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП случилось 18 марта примерно в 21:40. на 544-м километре автодороги М2 «Москва-Белгород».

34-летний водитель, управляя автомобилем «DAF» с полуприцепом, следуя со стороны Курска в сторону Белгорода, по предварительным данным, сбил 57-летнего пешехода.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

С 17 по 19 марта в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, четыре участника дорожного движения получили ранения, двое из которых несовершеннолетние.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 20 водителей, еще 17 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 131 пешеход, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 4011 нарушений ПДД РФ, из них 3027 нарушений скоростного режима.