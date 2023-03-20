Под Курском сгорела легковушка

ЧП произошло вечером 19 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 20:14 19 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании автомобиля в деревне Масловка Октябрьского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №36 Октябрьского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что в автомобиле «Лада Калина» произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Пострадавших нет, сообщили в МЧС региона.

Пожар тушили девять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.