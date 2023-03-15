С 1 апреля льготный проезд в транспорте будет только по Карте жителя Курской области

Курянам придется переоформить льготные проездные до конца марта Фото: Даниил НАЙХИН

С 1 апреля льготный проезд в общественном транспорте региона будет осуществляться только по Карте жителя Курской области, за исключением проезда школьников. На сегодняшний день зарегистрировано 19 332 держателя Карты жителя, из них 13 084 льготника. Активировано 16 135 карт, в том числе 1 597 с действующим транспортным тарифом, сообщает администрация региона.

Чтобы воспользоваться льготным проездом, необходимо зарегистрировать в качестве Карты жителя Курской области банковскую карту «Мир». Сделать это можно самостоятельно на сайте карта46.рф или в любом филиале МФЦ Курской области. Понадобятся паспорт, СНИЛС, именная дебетовая карта «Мир» и номер телефона, который будет указан в личном кабинете владельца Карты жителя.

Затем в МФЦ Карту жителя нужно активировать и подключить транспортный сервис (для льготной категории населения), предъявив документы о льготе.

Оплатить транспортный тариф на очередной месяц можно только на сайте lk.card46.ru или с помощью сотрудников МФЦ с 25-го числа текущего месяца по 10-е число следующего.

Произвести оплату можно любой банковской картой в личном кабинете на сайте либо по номеру телефона, привязанному к Карте жителя. Оплату можно внести за один, два или три месяца.