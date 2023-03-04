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НовостиПроисшествия4 марта 2023 9:14

Полиция просит у курян помощи в поисках подозреваемого в краже из магазина

Мужчина попал на запись камер видеонаблюдения
Евгения Полухина
Фото: УМВД по Курской области

Фото: УМВД по Курской области

Фото: Предоставлено

В Курске полиция разыскивает подозреваемого в краже из магазина на Магистральном проезде. О происшествии сообщили в региональном УМВД в пятницу, 3 марта.

Мужчина попал на запись камер видеонаблюдения. Полиция устанавливает его личность. Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят позвонить по номеру 8-920-265-40-40 или телефону дежурной части Сеймского отдела полиции 8(4712)32-00-62. Информацию можно предоставить на условии конфиденциальности.

Ранее полиция объявила поиски участников конфликта в одном из развлекательных заведений Курска. Личности молодых людей устанавливают для выяснения всех обстоятельств произошедшего.