В Курской области простились с погибшим в ходе СВО Николаем Натаровым

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В Черемисиновском районе Курской области простились с участником специальной военной операции Николаем Натаровым. Об этом сообщили в телеграм-канале областной администрации в пятницу, 3 марта.

Николаю было 28 лет. Но воинскую службу его призвали в рамках частичной мобилизации осенью прошлого года. Погибший жил в деревне Ивановка, работал на Черемисиновской газокомпрессорной станции. У него остались двое детей.

Ранее стало известно о гибели в ходе СВО четверых жителей Курской области. В Дмитриевском районе простились с 26-летним Евгением Зориным. Он был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Еще один курянин – гвардии сержант Николай Ковырев погиб при выполнении боевых задач 4 февраля.

В поселке Ягодное ДНР смертельное ранение получил уроженец села Удобное 31-летний Максим Козлов. Кроме того, в бою за Артемовск 9 февраля погиб доброволец 35-летний Александр Козырев.