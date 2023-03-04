Из-за обстрелов со стороны Украины два населенных пункта Курской области остались без электричества

Под обстрел ВСУ попали приграничные территории Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале в субботу, 4 марта.

Пострадавших при обстреле нет. Однако в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино прервано энергоснабжение. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.

Напомним, сейчас продолжается восстановление поврежденных в результате обстрела объектов в селе Попово-Лежачи Глушковского района. Строители приводят в порядок жилые дома. Всего за эту неделю в селе Попово-Лежачи и поселке Теткино завершен ремонт восьми домовладений: остеклили 11,4 м² окон, смонтировали 32 метра заборов.