В приграничье Курской области продолжается восстановление после обстрелов

Атакам подвергаются приграничные населенные пункты Фото: с личной страницы в соцсети.

В приграничных селах региона ремонтные бригады продолжают восстановление домовладений, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. В селе Попово-Лежачи Глушковского района строители отремонтировали кровлю одного из домов, в другом установили металлическую входную дверь, сейчас восстанавливают разрушенную пристройку к дому, сообщает администрация региона.

Всего за эту неделю в селе Попово-Лежачи и поселке Теткино завершен ремонт восьми домовладений: остеклили 11,4 м² окон, смонтировали 32 метра заборов. Сделаны также замеры поврежденных пластиковых окон и стеклопакетов, они будут готовы к установке ориентировочно к 10 марта, пообещали власти региона.

С учетом повреждений, зафиксированных после обстрела 2 марта, осталось привести в порядок еще 26 домов. В ходе обследования выявлены повреждения 12 кровель и пяти фасадов. В 12 домовладениях предстоит восстановить поврежденные заборы, в 18 заменить пластиковые окна.

С начала СВО в пяти муниципальных образованиях Курской области отремонтировали 24 многоквартирных дома и 433 частных, а также два магазина, пять социально-культурных учреждений. Установлено более 700 пластиковых окон, смонтировано более 1 400 м заборов, остеклено почти 1 700 м² деревянных окон, вставлено 265 стеклопакетов, приведено в порядок свыше 1 220 м² фасадов