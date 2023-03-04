В Курске на пожаре пострадал мужчина

В 22:29 3 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре на улице Лучистая в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №6 г. Курск, ПСЧ №12 г. Курск, ПЧ №20 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии незамедлительно приступили к разведке и боевому развертыванию. Огонь удалось потушить только через час, примерно в 23:30. Сгорел деревянный гараж, повреждены два жилых дома на две квартиры каждый. Пострадал мужчина 1964 года рождения, он доставлен в больницу, рассказали в МЧС региона.

Пожар тушили 20 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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