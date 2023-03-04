Курское «Динамо» сенсационно проиграло «Надежде»

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало «Надежду» из Оренбургской области. Наши девушки выдали один из худших результатов в своей истории с учетом того, как они начали матч. Выиграв первую четверть 22:7, динамовки в итоге капитулировали.

Переломной стала третья четверть, в которой сильнее оказались оренбургские баскетболистки - 25:8. Итоговый счет – 63:59 в пользу «Надежды». Это первый успех оренбургского клуба в очных встречах с 26 января 2021 года. Курянки не проигрывали «Надежде» в рамках Премьер-лиги на протяжении семи встреч.

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Эзин Калу (11 очков), Ольга Фролкина (десять), Аделина Абайбурова (девять) и Эва Лисец (восемь).

После этого поражения «Динамо» с 50 очками делит второе - третье места с московским МБА. Единолично лидирует УГМК из Екатеринбурга – 56 баллов. Теперь 7 марта наши баскетболистки сыграют в Видном со «Спартой энд К» (шестое место, 40 очков). Начало встречи в 18:00.