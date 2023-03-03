В Курске полиция разыскивает участников конфликта в развлекательном заведении

Фото пресс-службы ГУ МВД по Курской области.

Полиция разыскивает участников конфликта в одном из развлекательных заведений Курска. Личности молодых людей устанавливают для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Парни попали на запись камер видеонаблюдения. Им правоохранители рекомендуют самостоятельно связаться с полицейскими. Кроме того, всех, кому что-либо известно об участниках конфликта, просят обратиться в полицию.

- Просим предоставить информацию о данных молодых людей и их местонахождении по телефону 8-951-338-61-97 или номеру дежурной части Северного отдела полиции 8(4712)36-60-20, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Курской области.