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НовостиОбщество3 марта 2023 13:58

В Курске полиция разыскивает участников конфликта в развлекательном заведении

Парни попали на запись камер видеонаблюдения
Евгения Полухина
Фото пресс-службы ГУ МВД по Курской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Курской области.

Полиция разыскивает участников конфликта в одном из развлекательных заведений Курска. Личности молодых людей устанавливают для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Парни попали на запись камер видеонаблюдения. Им правоохранители рекомендуют самостоятельно связаться с полицейскими. Кроме того, всех, кому что-либо известно об участниках конфликта, просят обратиться в полицию.

- Просим предоставить информацию о данных молодых людей и их местонахождении по телефону 8-951-338-61-97 или номеру дежурной части Северного отдела полиции 8(4712)36-60-20, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Курской области.