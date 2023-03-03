Курск стал ещё одним городом России, где заработала инновационная билетная система на транспорте

В городских и пригородных автобусах установили новые терминалы, и теперь жители Курска могут оплачивать проезд любым из трёх способов: банковской картой (включая карту жителя Курской области), наличными либо льготными транспортными картами.

Инновационное билетное решение СберТройка уже действует в 183 автобусах на 16 маршрутах Курска. Пассажирам со льготами достаточно приложить карту к валидатору, бумажный чек больше не нужен.

Этот высокотехнологичный сервис СберТройка запустила совместно с министерством цифрового развития и связи Курской области и оператором проекта «Карта жителя Курской области» — компанией «Регион-Курск».