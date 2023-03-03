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НовостиПроисшествия3 марта 2023 13:42

В Курске 20-летняя автомобилистка заплатит 750 тыс. рублей за ДТП с двумя пострадавшими

Девушка сбила на пешеходном переходе парней
Евгения Полухина
Фото пресс-службы судебной системы Курской области.

Фото пресс-службы судебной системы Курской области.

В Курске осудили 20-летнюю автомобилистку, которая на скорости сбила на пешеходном переходе двух парней. Пострадавшие в ДТП получили травмы разной степени тяжести. Приговор вынес Кировский районный суд в пятницу, 3 марта. Авария произошла днем 20 июня 2022 года. Девушка ехала за рулем «Пежо» с превышением скорости. Молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Суд приговорил курянку к ограничению свободы на срок 1,5 года, а также лишил ее водительских прав на 2 года. Кроме того, мать девушки, как владелец автомобиля выплатит пострадавшим за моральный ущерб 750 тыс. рублей. Иски парней суд удовлетворил лишь частично. На «Пежо» уже наложили арест.