Еще четверо жителей Курской области погибли в ходе СВО

В администрации региона сообщили о гибели четверых жителей Курской области в ходе специальной военной операции.

В Дмитриевском районе простились с земляком 26-летним Евгением Зориным. Он был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Еще один курянин – гвардии сержант Николай Ковырев погиб при выполнении боевых задач 4 февраля.

В поселке Ягодное ДНР смертельное ранение получил уроженец села Удобное 31-летний Максим Козлов. Он ушел добровольцем 27 сентября 2022 года. Кроме того, в бою за Артемовск 9 февраля погиб доброволец 35-летний Александр Козырев. Он был жителем Железногорска.