Виновных обрушении стены в доме на Ломоносова в Курске привлекут к ответственности

Фото из телеграм-канала областной администрации.

Дом №39 на улице Ломоносова в Курске, в котором частично обрушилась кладка, является объектом культурного наследия. Он был построен в 1907 году, а в список ОКН его внесли в 1995. Ситуацию с обрушением прокомментировали в комитете по охране объектов культурного наследия Курской области.

- Сотрудники комитета выехали на место и зафиксировали нарушения. Сейчас в непосредственной близости к дому проводятся строительные работы. В такой ситуации необходимо заранее разработать раздел по сохранению данного объекта, что было выполнено в 2021 году. Раздел прошел историко-культурную экспертизу, он содержит достаточное количество мероприятий по сохранению объекта культурного наследия. Предстоит установить, насколько эти мероприятия соблюдались, – отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

Комитет намерен обратиться в правоохранительные органы, сейчас готовят соответствующие документы. Если выяснится, что нарушения действительно были, виновных привлекут к ответственности.