Три города Курской области будут участвовать в голосовании за благоустройство общественных пространств

Курская область готовится к Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации в пятницу, 3 марта.

От региона будут участвовать три города: Курск, Железногорск и Курчатов. Само голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе. Принять участие могут жители региона старше 14 лет.

В Курске на обсуждение представят проекты благоустройства трех общественных пространств:

- площади возле ТЦ «Куряночка»;

- сквера на пересечении улиц Радищева и Дзержинского;

- сквера А. Фета на проспекте Дружбы между улицами Кленовой и 2-й Поэтической.

Специалисты Центра архитектуры и градостроительства разработают несколько вариантов дизайн-проектов. В Железногорске намерены продолжить благоустройство сквера Воинской Славы. Для голосования выбрали два участка:

- детская площадка в районе дома №5/2 по улице Гайдара;

- площадь с памятником В.И. Ленину. В Курчатове предложат две территории:

- пешеходная зона в районе поликлиники на проспекте Коммунистическом;

- аллея вдоль реабилитационного центра.

Отметим, голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».