Рекордные 97 очков не помогли курским «Русичам» одолеть удмуртов

Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 2 марта, в Курске в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «Русичи» принимали ижевский «Купол-Родники». Серия из пяти поражений вынуждала парней Сергея Ярошенко с первых минут разыгрывать фактор «своего паркета». Но все пошло наоборот. После минимального перевеса гостей в первой четверти (27:26) они сокрушили «Русичей» во втором игровом отрезке – 35:21. После такого нокдауна наши парни не смогли прийти в себя, хотя и отвели душу в четвертой четверти (26:11). Но для перевода игры в овертайм не хватило двух очков. Итоговый счет – 99:97 в пользу удмуртов.

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Максим Карванен (23 очка), Иван Аладко (22), Александр Литвяков (17) и Константин Глазырин (13). Это уже шестое кряду поражение курян. Их последняя победа была зафиксирована 22 января в Санкт-Петербурге на паркете питерского «Зенита-2» (82:76).

При этом куряне обновил клубный рекорд сезона по количеству набранных очков (97). Прежнее достижение – 95 – фиксировалось дважды в ноябре прошлого года на своей площадке: с московской «Руной» (95:111) и краснодарским «СШОР-Локомотив-Кубань» (95:71).

После вчерашнего игрового дня «Русичи» располагаются на 14-м месте с 28 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга, московская «Руна» (по 45 баллов) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (41). Теперь 10 марта куряне сыграют в Новосибирске с местным одноименным клубом (седьмое место, 37 очков). Начало встречи в 15:30.