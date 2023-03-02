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НовостиПолитика2 марта 2023 12:14

При обстреле курского поселка Теткино пострадали восемь домов и три автомобиля

Власти обещают оказать жителям всю необходимую помощь
Евгения Полухина

В результате обстрела поселка Теткино Глушковского района пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Как рассказал губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале, всем жителям окажут необходимую помощь.

Ранее стало известно, что во время обстрела пострадали двое мужчин. Один скончался до приезда скорой медицинской помощи, второго доставили в больницу с ранением средней степени тяжести. Ему экстренно оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в четверг, 2 марта, ВСУ также обстреляли село Троицкое Кореновского района и село Бегоша Рыльского района. Пострадавших нет. Однако в Бегоше нарушено электроснабжение. Ремонтная бригада уже поступила к работам.