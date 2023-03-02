ВСУ обстреляли два села приграничных районов Курской области

Продолжается обстрел приграничных районов Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале в четверг, 2 марта.

В частности, девять прилетов зафиксировали в районе села Троицкое Кореновского района. Пострадавших нет, как и разрушений.

Кроме того, 11 прилетов в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Также никто не пострадал. Однако населенные пункт остался без электричества. Последствия уже устраняют.

Напомним, сегодня ВСУ также обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Ранение получили двое мужчина. Один из них скончался до приезда скорой помощи, второй госпитализирован.