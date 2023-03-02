Курские хоккеисты во второй раз не смогли «распечатать» ворота «Дизелиста»

Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

Вчера, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Пензе местный «Дизелист» проводил повторный матч с курским «Соколом». Если в первой встрече гости продержались вплоть до 50-й минуты, то на сей раз после первого периода «горели» 0:3. Дальше – больше. Итоговый счет 9:0 в пользу пензенского клуба.

Это уже 11-й матч курян в этом сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Ранее с нашими парнями это происходило во встречах с нововоронежским «Протоном» (0:2, 0:5), «ЭкоНивой-Бобров» (0:7), кирово-чепецкой «Олимпией» (0:7, 0:9), глазовским «Прогрессом» (0:3), новочебоксарским «Соколом» (0:7), «Липецком» (0:5), мичуринским «Тамбовом» (0:9) и «Дизелистом» (0:2).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют «Тамбов» (61 очко), кирово-чепецкая «Олимпия» (60) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (58). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь 4 и 5 марта подопечные Артема Мериои завершат сезон матчами в Саратове с «Кристаллом». Начало игр в 12:00.