Для знакомства с Курской областью: умный местный туризм

Стартовал канал УМестный туризм в Telegram. Он собрал незаезжанные туристические маршруты в ЦФО и не только, закрыл уже несколько «белых пятен на карте» и связал воедино путешествия и технологии.

Эта – площадка уникальных локаций, которых хватит минимум на год путешествий по центральной России.

Главное: всё проверено на себе. Журналистами и блогерами, экскурсоводами и экспертами, пиаровцами и известными путешественниками.

Города и туристические объекты проверены по разным критериям: от элементарных потребностей туриста (где остановится, что посмотреть и попробовать, сколько средств при себе иметь) до digital-комфорта, наличия цифровой среды на месте и возможностей ее использования.

«В 2020 году этот проект начался с конкурса, который организовала наша компания для журналистов и блогеров ЦФО. За три года он трансформировался в самостоятельный бренд. На этой, сегодня независимой площадке, можно найти полезную информацию как о самом внутреннем туризме, так и о цифровой инфраструктуре отрасли, которая несомненно открывает для туристов новые возможности и новый уровень комфорта», — отметила Вера Кузнецова, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».