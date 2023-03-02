В Курске выставили на продажу здание бывшей инфекционной больницы

В Курске продают здание бывшей инфекционной больницы за 27,3 млн рублей. Речь идет о здании на улице Сонина. За эти деньги можно приобрести нежилые помещения площадью 303,9 кв.м. Соответствующие документы опубликовали на платформе ГС Торги.

Аукцион продлится до 28 марта, а итоги подведут уже 3 апреля. Продажа проводится по решению министерства имущества Курской области. При этом покупатель должен будет учесть все обременения. Дело в том, что одно из помещений является объектов культурного наследия регионального значения «Здание архива Духовкой консистории, 1836 года».

Ранее бывшую инфекционную больницу планировали использовать для нужд областного комитета здравоохранения. Однако от этой идей в итоге отказались.