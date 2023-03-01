В Курской области ужесточат контроль за лифтами

С 1 марта контролировать безопасность лифтов будет Ростехнадзор. В силу вступило соответствующее Положение. Об изменениях сообщили в телеграм-канале областной администрации.

Ранее за работоспособность лифтов отвечают управляющие компании. Они заключают договор на обслуживание подъемника со специализированной организацией. Теперь, если УК не решает проблему с неисправным лифтом, пожаловаться можно в Ростехнадзор.

Кроме того, ведомство будет проводить внеплановые проверки.

- При выявлении нарушений в работе подъемного механизма управляющая компания будет обязана их устранить, в противном случае представители Ростехнадзора могут выписать предписание или штраф, обратиться в прокуратуру или администрацию района, - пояснили в администрации.