Курские власти призвали жителей не реагировать на информацию о вспышке холеры и отравленных духах

Администрация Курской области призвала жителей не реагировать на дезинформацию, которая появляется в социальных сетях. В частности, речь идет о том, что украинские диверсанты распространяют отравленные пробники духов, оставляют на улицах взрывоопасные предметы. Кроме того, жителей региона пугают нашествием холеры.

- Все это дезинформация, которую неоднократно разоблачали. Их вбрасывают в соцсети для того, чтобы вызвать у населения панику. Как правило, созданием подобных вбросов занимается украинская пропаганда, - напомнили в администрации.

Однако о мерах предосторожности забывать нельзя. К примеру, не стоит трогать оставленные кем-то предметы, а также следует воспринимать с осторожностью предложения незнакомых людей.