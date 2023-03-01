Курский «Сокол» проиграл в Пензе

Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

Накануне, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Пензе местный «Дизелист» принимал курский «Сокол». Наши парни едва не сотворили сенсацию, отыграв первые 50 минут на «ноль». Но концовку все же удачнее провели хозяева льда. Точные броски Плиса (51-я) и Чернова (60-я) в численном большинстве принесли победу «Дизелисту» (2:0).

Это уже десятый матч курян в этом сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Ранее с парнями Артема Мериои это происходило во встречах с нововоронежским «Протоном» (0:2, 0:5), «ЭкоНивой-Бобров» (0:7), кирово-чепецкой «Олимпией» (0:7, 0:9), глазовским «Прогрессом» (0:3), новочебоксарским «Соколом» (0:7), «Липецком» (0:5) и мичуринским «Тамбовом» (0:9).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют «Тамбов» (61 очко), кирово-чепецкая «Олимпия» и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (по 58). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 1 марта, наши парни проведут повторный матч с пензенцами. Начало в 19:00.