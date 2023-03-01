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НовостиОбщество1 марта 2023 8:44

Пожарная машина не смогла подъехать к горящей квартире

Двор был заставлен личными автомобилями жильцов
Евгения Полухина

Спецтехника не смога проехать к горящему дому на проспекте Клыкова в Курске. ЧП произошло во вторник, 28 февраля. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.

Загорелась одна из квартир в многоэтажке. Подъезды к дому оказались перекрыты личным транспортов жильцов. Габаритная пожарная спецтехника не смогла доехать 200 метров до места происшествия. Поэтому пожарные, чтобы не тратить время, вышли на помощь пешком. К счастью, серьезных последствий удалось избежать, благодаря грамотным действиям хозяев квартиры и соседей, а также профессионализму спасателей.