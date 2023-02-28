В первый день весны курян ждут снег и ветер

2 марта синоптики прогнозируют небольшой снег. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В первый день весны жителей Курской области ожидают снег и ветер. В отдельных районах порывы достигнут 15 метров в секунду. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

Так, в среду, 1 марта температура воздуха будет от 1 до 6 градусов мороза, днем от трех градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг, 2 марта, ночью будет от 4 до 9 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшой снег.

В пятницу, 3 марта, ночью ожидают до 4 градусов мороза, днем до 4 градусов тепла. Ночью возможен небольшой снег, днем осадков не будет.