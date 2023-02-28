На ремонт дорог Курска в 2023 году направят 1 млрд рублей

В 2023 году на ремонт дорог Курска планируют направить 1 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За эти деньги приведут в нормативное состояние асфальт на 36 объектах. Об этом сообщили в телеграм-канале областной администрации в понедельник, 27 февраля.

Какие объекты отремонтируют:

– проспекты Кулакова, Победы и Привокзальная площадь;

– улицы Дубровинского, Сумская, Красной Армии, Нижний план, Ямская, Льва Толстого, Челюскинцев, Дружининская, Белинского, Александра Невского, Планерная, Мыльникова, 1-я Степная, Широкая, Запрудная, Володарского, Марата, 1-я Орловская, 2-я Агрегатная, Бутко, Коллективная и Тамбовская;

– проезды от улицы Энгельса до улицы Заводской, между заводом «Аккумулятор» и ТЭЦ по проспекту Ленинского Комсомола, от улицы 50 лет Октября до дома №110 по этой улице и до улицы Гремяченской, также от Гремяченской до дома №128 по улице 50 лет Октября и до улицы Орловской.

Отметим, в 2022 году с опережением приступили к ремонту автодорог на улицах Перекальского, Чернышевского и внутриквартальном проезде от проспекта Ленинского Комсомола. Эти объекты включены в план 2023 года. Однако там уже привели в нормативное состояние покрытие проезжей части.