Курский «Авангард» разгромил «Химик»

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

В спортивном комплексе «Гигант» в Крымске (Краснодарский край) состоялся контрольный матч с участием курского «Авангарда» и «Химика» из Дзержинска. После минимальной победы над дублем «Ростова» (1:0) и ничьей с майкопской «Дружбой» (2:2) наши парни наконец-то отвели душу – одержали первую крупную победу в этом календарном году.

Все голы были забиты во втором тайме – поочередно соперников огорчили Дмитрий Вяткин (49-я), Егор Лошков (77-я) и Артем Мингазов (79-я, с пенальти). Итоговый счет – 3:0 в пользу «Авангарда». Отметим, что Лошков отличился в третьем матче кряду.

Теперь сегодня, 28 февраля, куряне сыграют в Крымске с «Тверью». Начало игры в 13:30.