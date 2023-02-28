В ходе СВО погиб уроженец Курской области Петр Лобанов

Петр Лобанов. Фото пресс-службы администрации Курской области.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец поселка Лачиново Касторенского района – младший сержант Петр Лобанов. О смерти земляка сообщили в пресс-службе администрации Курской области во вторник, 28 февраля.

Петру Лобанову было 36 лет. На военную службу его призвали по мобилизации. Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 27 февраля стало известно о смерти жителя Железногорска Сергея Смродинова. Он погиб в Сватово Луганской народной республики. Рядовому было 29 лет.