В Курской области 85% домов выбрали порядок оплаты за ОДН

В Курской области жильцы 85% многоквартирных домов выбрали способ оплаты за общедомовые нужды, сообщили в пресс-службе администрации области в понедельник, 27 февраля.

Там напомнили, что новый порядок расчета размера платы за холодную и горячую воду, водоотведение и электроэнергию на ОДН действует с 1 сентября 2022 года. По новым правилам на общедомовом собрании собственники должны выбрать один из двух способов оплаты: – исходя из фактических показаний приборов учета; – исходя из норматива потребления; в этом случае в первом квартале производится перерасчет за предыдущий год с учетом фактических показаний приборов учета.

Если нет общедомовых счетчиков, то плату начисляют по нормативу. За водоотведение собственники платят по показаниям общедомового прибора учета. Если такого нет, то суммируются показания по холодной и горячей воде.

- Жильцы должны быть заинтересованы в том, чтобы экономить ресурсы и собственные средства. Собственникам, которые по каким-то причинам не приняли решение о порядке расчета платы за общедомовое потребление, начисления производятся по нормативам, им придется оплачивать потребленные ресурсы сразу за весь год, – отметил начальник Госжилинспекции Курской области Игорь Афонькин.