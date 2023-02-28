Курские волейболистки завершили столичный тур поражением от «Мурома»

Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

В Москве финишировал 8-й тур чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. После легких побед над местным «Лучом» и владимирским «Муромом» с одинаковым счетом 3:0 курский «ЮЗГУ-Атом» проводил повторные матчи с этими же соперниками.

И если с «Лучом» курянки ценой одного проигранного сета справились (25:12, 19:25, 25:19, 25:12 и 3:1 по сумме), то «Мурому» удалось взять реванш. Владимирский клуб дважды выходил вперед – 25:22 и 25:21, но «атомные» оба раза выправляли ситуацию – 28:26 и 25:16. И все же последнее слово оказалось за «Муромом» - 15:11 и итоговые 3:2.

После восьми туров «ЮЗГУ-Атом» занимает второе место – 63 очка. Лидирует череповецкая «Северянка» (72), тройку сильнейших замыкает калининградский «Локомотив-2» (61).

Теперь с 16 по 19 марта курские волейболистки примут дома свердловскую «Уралочку-2-УрГЭУ» (16-го и 18-го) и башкирскую «Уфимочку-УГНТУ» (17-го и 19-го). Первые три дня «атомные» будут начинать свои матчи в 18:00, а 19-го – в 16:30.